EZB bleibt im Krisenmodus: Leitzins weiter auf Rekordtief

Das teilte die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rats mit. Parken Banken überschüssiges Geld bei der EZB, müssen sie dafür weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Ökonomen hatten nach der jüngsten Verlängerung der Geldflut keine Veränderungen erwartet.

Erst im Dezember hatten die Währungshüter ihr gewaltiges Kaufprogramm für Staatsanleihen und andere Wertpapiere um neun Monate bis mindestens Ende 2017 ausgedehnt. Von April an will die Notenbank allerdings monatlich nur noch 60 Milliarden Euro statt 80 Milliarden Euro in den Markt pumpen. Viele Ökonomen hatten dies als erstes Signal gewertet, dass die EZB allmählich zur Normalität zurückkehrt.

Das viele billige Geld soll im Idealfall die Konjunktur ankurbeln und auch die Teuerung anheizen. Dauerhaft niedrige oder gar sinkende Preise gelten als Konjunkturrisiko. Unternehmen und Konsumenten könnten Investitionen aufschieben in der Erwartung, dass es bald noch billiger wird. Das könnte die Wirtschaftsentwicklung abwürgen.

Zuletzt hatte die Inflation im Euroraum wegen steigender Energiepreise einen kräftigen Sprung gemacht. Im Dezember stieg die Teuerung im Euroraum im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent. Das war der stärkste Zuwachs seit mehr als drei Jahren. Die EZB strebt mittelfristig für den gemeinsamen Währungsraum eine Inflation von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke.

