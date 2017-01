Wintervergnügen auf Kufen auf dem Oeschinensee im Berner Oberland

Das Eis sei durchgehend mehr als zehn Zentimeter dick, teilte die Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee mit. Wer keine Schlittschuhe hat, kann sich am See ein Paar mieten. Der See liegt auf 1578 Metern über Meer in einer eindrücklichen Bergkulisse.

Der Oeschinensee war bereits im vergangenen Jahr über die Feiertage zum Eislaufen freigegeben worden - schon damals hatten trockenes Wetter und Kälte die Bildung von so genanntem Schwarzeis ermöglicht. Tausende Menschen kamen damals an den Oeschinensee. Der See ist von 9 bis 17 Uhr mit der Gondelbahn erreichbar.

(sda)