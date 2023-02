Zweiter Sieg in Folge – 1:0 in Sion – das neue Jahr wird für den FC Zürich immer besser Ein Handspenalty entscheidet das Spiel des FCZ beim FC Sion. Blerim Dzemaili muss verletzt ausgewechselt werden. Florian Raz

Aus elf Metern zu drei Punkten: Jonathan Okita versenkt den Penalty und beschert dem FCZ einen 1:0-Sieg in Sitten. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Dreimal schon war das Zeichen auf den Bildschirmen des Sittener Tourbillon erschienen: «Penalty Review». Dreimal hatte der Videoassistent dann doch keinen Elfmeter finden können auf seinen Bildschirmen in Volketswil. Bei der vierten Gelegenheit aber war es so weit: Ja, Reto Ziegler war der Ball an die Hand gesprungen.

Der Verteidiger des FC Sion hatte zwar versucht, sie hinter seinem Rücken zu verstecken. Aber die aktuelle Handsregel ist nun mal so ausgestaltet, dass Abwehrspieler praktisch für das Mitführen von Armen im eigenen Strafraum bestraft werden. Penalty für den FC Zürich also. Und Jonathan Okita liess sich in der 59. Minute die Gelegenheit nicht nehmen, das einzige Tor der Partie zu erzielen.

Das Telegramm Infos einblenden FC Sion - FC Zürich 0:1 (0:0) Tourbillon. – 7600 Zuschauer. Tor: 59. Okita (Handspenalty) 0:1. Sion: Lindner; Lavanchy, Schmid, Ziegler, Baltazar (77. Iapichino); Poha; Bua (69. Halabaku), Zuffi (69. Sio), Araz, Itaitinga; Chouaref (77. Karlen). FCZ: Brecher; Omeragic (87. Kamberi), Katic, Aliti; Boranijasevic, Conde, Dzemaili (32. Hornschuh), Guerrero; Marchesano (87. Seiler); Simic (64. Rohner), Okita.

FCZ ohne Tosin (krank), Krasniqi (gesperrt), Selnaes und Santini (beide verletzt).

Der FCZ war der verdiente Sieger einer insgesamt wirren Partie. Die Zürcher waren zwar nicht drückend überlegen. Aber sie erarbeiteten sich die einzigen echten Torchancen der Partie. Die zwei besten vergab Blerim Dzemaili in der 21. und 23. Minute. Bei der zweiten wurde er nach dem Abschluss von seinem Gegenspieler getroffen und musste sich ein paar Minuten später mit Schmerzen am Knie auswechseln lassen.

Mit dem 1:0-Sieg legt der FC Zürich einen fast perfekten Start ins Jahr 2023 hin, in dem er nun aus drei Spielen sieben Punkte gewonnen hat. Genau umgekehrt ist die Lage im Wallis. Dort hat der FC Sion in den ersten drei Spielen unter dem neuen Trainer Fabio Celestini nur gerade einen Punkt erobert.

