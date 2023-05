Super League: YB – Zürich – 1:1 in Bern – ein weiterer Punkt für den Klassenerhalt des FCZ Der FC Zürich kommt bei Meister YB zu einem Unentschieden. Der Punktgewinn ist auf konsequentes Abwehrverhalten zurückzuführen. Florian Raz

Scheinen nach einem Zweikampf mit der Punkteteilung leben zu können: Zürichs Nikola Katic (r.) und Meschack Elia von YB. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das müsste es eigentlich sein für den FC Zürich. Mit einem 1:1 beim Schweizer Meister Young Boys entfernen sich die Zürcher weiter vom Tabellenende, wo sich der FC Sion derzeit in seine Einzelteile zu zerlegen scheint. Sieben Punkte liegt Zürich drei Runden vor Ende vor den Wallisern.

Der FCZ verdient sich das Unentschieden mit einer radikalen Abwehrleistung. Ganz zu Beginn des Spiels, ja, da sieht es danach aus, als seien die Zürcher ins Wankdorf gereist, um mutig anzugreifen. Aber nach zehn Minuten ziehen sie sich weit, weit zurück und verteidigen ihren Strafraum mit allem, was sie so an Körperteilen haben.

Das Telegramm Infos einblenden Young Boys – FC Zürich 1:1 (1:1)

Wankdorf. – 31’500 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 21. Blum 1:0. 29. Krasniqi (Foulpenalty) 1:1.

YB: Keller; Blum, Amenda, Lustenberger (46. Zesiger), Garcia (63. Benito); Rrudhani (63. Fassnacht), Rieder, Lauper, Ugrinic (63. Imeri); Nsame (74. Itten), Elia.

FCZ: Brecher; Omeragic, Kamberi Katic, Aliti, Guerrero; Mathew, Conde, Krasniqi (65. Selnaes); Rohner (74. Simic), Marchesano (74. Okita).

Bemerkungen: FCZ ohne Boranijsevic, Kryeziu (gesperrt), Dzemaili, Tosin und Santini (verletzt).

Das 0:1 können sie trotzdem nicht verhindern, weil Lewin Blum mit einer eingesprungenen Direktabnahme aus rund 16 Metern ein wunderbares Tor gelingt. Aber danach schafft es der FCZ tatsächlich aus seinem einzigen Angriff zwischen Minute 6 und Minute 45 ein Tor zu erzielen.

Fabian Rohner entwischt mit einem Steilpass und wird vom wieder einmal überraschend überhasteten Routinier Fabian Lustenberger im Strafraum zu Fall gebracht. Bledian Krasniqi verwandelt den Penalty gegen den 20-jährigen Marvin Keller. Der kommt zu seinem Super-League-Debüt im Tor der Young Boys.

Nach diesem 1:1 entweicht auch die letzte Lust am Offensivspiel aus den Zürchern. Sie klammern leidenschaftlich den einen Punkt fest. Damit können sie am kommenden Sonntag im Derby gegen die Grasshoppers den Klassenerhalt definitiv klar machen.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

