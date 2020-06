Urteil gegen Markus Kattner – 1 Mio. Franken Busse und Sperre für ehemaligen Fifa-Funktionär Die Ethikkommission der Fifa verurteilt den früheren stellvertretenden Generealsekretär zu einer hohen Busse und verhängt gegen ihn eine zehnjährige Sperre. Erik Hasselberg

Wird von der Fifa für sein Verhalten sanktioniert: der ehemalige Finanzchef und stellvertretende Generalsekretär Markus Kattner. Foto. Keystone/Walter Bieri

Er war seit 2003 Finanzchef der Fifa und ab 2007 bis zur seiner fristlosen Entlassung durch Gianni Infantino stellvertretender Generalsekretär der Fifa: Markus Kattner. Nun wurde der 49-Jährige von der rechtssprechenden Kammer der Ethikkommission des Weltfussballverbandes sanktioniert.

Der ehemalige Funktionär wurde der Interessenkonflikte sowie des Missbrauchs seiner Stellung und damit des Verstosses gegen das Fifa-Ethikreglement für schuldig befunden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Untersuchung gegen Kattner betraf verschiedene Anklagepunkte zu Bonuszahlungen in Millionenhöhe im Zusammenhang mit von der Fifa durchgeführten Wettbewerben an hochrangige Offizielle (einschliesslich ihm selbst), mehreren Änderungen und Verlängerungen von Arbeitsverträgen, der Erstattung privater Anwaltskosten und seinen Pflichten in seiner Funktion als Offizieller.

Für diese Vergehen wird gegen Kattner eine zehnjährige Sperre verhängt, während der er weder administrativ, sportlich oder anderswetitig eine nationale oder internationale Fussballtätigkeit ausüben darf. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von 1 Million Franken ausgesprochen.