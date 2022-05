Sweet Home: Überraschende Lösungen – 10 praktische Einrichtungsideen Mehr Stauraum, clevere Entree-Konzepte und Fensterkleider: Diese spannenden Ideen inspirieren dazu, Wohnprobleme neu anzugehen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Anbauschränke

Einmal rundum: Schrankmodule, die eine Tür bogenartig umhüllen. Foto über: Historiska Hem

Klar, in Mietwohnungen überlegt man sich stärker, ob sich ein Einbau, Anbau oder Massarbeit lohnt. Aber in der Schweiz sind die meisten ihr ganzes Leben lang zur Miete und dabei möchte man sich auch zu Hause fühlen und den gegebenen Wohnraum so nützen, dass er das bietet, was wir brauchen. Oft mangelt es an Stauraum und Platz. Dabei sind solche Anbauschränke eine gute Idee. Und wenn die einzelnen Elemente Module sind, dann lassen sie sich beim Umzug einfacher einer neuen Situation anpassen.

2 — Indoor-Fensterläden

Verdunkelung: Fensterkleider ganz ohne Stoff. Foto über: Lynda Gardener

Vorhänge scheinen vor allem in der Schweiz ein Problem zu sein. Viele mögen, aus welchen Gründen auch immer, keine Stoffe. Da sind Fensterläden auf den Innenseiten der Fenster eine gute Idee, die eine Überlegung wert sind. Ich habe mal in einer Wohnung in London gelebt, die das hatte. Die Fensterläden verliehen der Wohnung auf chice Art Ferienhausallüre.

3 — Gepäckablage

Clever gelöst: Ablage über der Tür. Foto über: Alvhem

Kennen Sie die Gepäckablagen der alten Züge? In Paris gibt es noch einige alte Restaurants, die das auch haben. Ich finde es sehr praktisch, wenn man beim Hinsetzen seine Tasche und Jacke einfach obenauf platzieren kann. Diese Idee kann man eigentlich überall in der Wohnung umsetzen, wo es noch ein bisschen Platz hat. Zudem kann man den dazugewonnenen Platz auch für weitere attraktive Stauraumkünstler nutzen wie Boxen, Körbe oder Koffer. (Lesen Sie hierzu auch den Beitrag Stauraum mit Charme.) Hier wurde ein simples Holztablar über der Tür montiert. Das ist einfach, superpraktisch und sieht gut aus.

4 — Platz, wo keiner ist

Viel auf wenig Platz: Farbe und Filigranes sind hier die Lösung. Foto über: Domino

Wie löst ein Top-Interiordesigner ein alltägliches Problem? Die engen Entrees sind nämlich für viele eine Herausforderung. Hier wurde ein solcher Eingang mit Farbe herausgeputzt und punktuell mit Knöpfen, Haken, einem filigranen Minischuhständer, einer Miniablage und einem Minispiegel versehen. Natürlich gehören auch die passenden farbigen Sneakers dazu ;-)

5 — Ein Bett auf dem Schrank

Ein Schritt nach oben: Bett und Stauraum stilvoll vereint. Foto über: The Nordroom

Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit, in der Sie von einem Kajütenbett oder einem Baumhaus träumten? Ein bisschen so, bloss erwachsener ist dieses Podiumsbett. Das Bett thront wie ein Nestchen auf wunderbar praktischen Schubladenkorpussen. Es wirkt stattlich, gemütlich und die Lösung ist auch optisch gut gelungen.

6 – Ein Theater um den Fernseher

Designversion: Bildschirm hinter einem Vorhang. Foto über: @marcantesta

Der grosse, schwarze Bildschirm mitten drin im Wohnbereich ist selten eine hübsche Angelegenheit. Die einen verstehen es besser, ihn zu tarnen, andere platzieren ihn so dominant, dass die ganze Einrichtung gestört wird. Diese charmante Idee erinnert ein bisschen an die Kasperletheater von früher, wobei die moderne Umsetzung es zum stylishen Highlight in der Erwachsenenwelt werden lässt.

7 — Vorhang im Tarnkleid

Durchgezogen: Identische Farbaufteilungen der Wand und des Vorhangs. Foto über: Camille Architectures

Nochmals zurück zum Thema Vorhang. Wenn dieser sich mit der Wand vereint, ist er weniger dominant. Das schafft man natürlich, wenn die Wand und der Vorhang einfach dieselbe Farbe haben. Aber hier ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Die Wand und der Vorhang zeigen auch exakt die gleiche Farbaufteilung, was sehr kokett und überraschend wirkt.

8 — Boden frei

Schwebend: Filigranes Wandregal als Ablage in einem Entree. Foto über: Alexander White

Auch hier ist ein Entree relativ eng und bietet wegen den vielen Zimmertüren wenig Wandfläche. Die grösste Wandfläche aber wurde schlau genutzt. Mit einem filigranen Wandregal, das über dem Boden schwebt, ist eine chice und praktische Ablage entstanden, die alles bietet, was es braucht: Platz für eine Leuchte, ein Spiegel darüber und ein Fach für die Handtaschen.

9 — Das kleine bisschen mehr

Hängend: Zusatzregal unter dem Küchenschrank. Foto über: Historiska Hem

Die Sache mit den Einbauschränken in der Küche schränkt oft ein. Man wünscht sich nämlich meist wenigstens ein Fach oder ein Regal, auf dem man gewisse Dinge schnell ablegen kann. Das ist hier mit einem geschickten Unterbau entstanden – sozusagen als Minihängeregal.

10 — Die perfekte Waschküche

Gut und schön: Waschmaschine im Schrank. Foto über: Remodelista

Hängen tut hier auch was, nämlich ein guter, alter Wäschetrockner, den man mit mithilfe eines Seils hinauf und hinunter ziehen kann. Diese Wäschetrockner findet man in vielen englischen Häusern. Sie sind praktisch und erst noch hübsch. Darunter ist hier die Waschmaschine in einem massgeschreinerten Schrank versorgt, das sorgt optisch für Ruhe und bietet Arbeitsfläche.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

