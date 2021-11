Massentest bei der Primarschule Regensdorf – 10 Schulklassen geschlossen – 220 Kinder in Quarantäne In Regensdorf sind derzeit neun Schulklassen und eine Kindergartenabteilung zu Hause. Jetzt erwägt die Schule, die 1500 Kinder regelmässig zu testen. Anna Bérard

Die Testung von 667 Kindern, Lehrpersonen und Schulangestellten in zwei Schulhäusern Regensdorfs brachten 48 Ansteckungen mit Covid-19 zutage. Alle ohne Symptome. Symbolbild: Beat Mathys

48 Schulkinder und Angestellte der Primarschule Regensdorf sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Aufgrund steigender Fallzahlen in den Schulhäusern Pächterried und Watt hat das Volksschulamt eine Ausbruchstestung angeordnet. Durchgeführt wurde diese am Freitag, 12. November, schreibt die Primarschule in einer Mitteilung. Die positiv Getesteten seien alle mittlerweile in Selbstisolation, betont die Schule.

Getestet wurden 667 Schulkinder, Lehrpersonen und Angestellte für die ausserschulische Betreuung der Kinder. «Bei den 48 Ansteckungen mit Covid-19 handelt es sich durchwegs um Fälle, die ohne Testung an der Schule unbemerkt geblieben wären», gibt Primarschulpräsident Beat Hartmann zu bedenken. «Das sind fast 7 Prozent positiv Getestete, da fragt man sich schon, wie gross die Dunkelziffer bei den anderen Schulhäusern ist.»