Sweet Home: Salate, Suppe, Gemüse – 10 Winterhits für die Alltagsküche Ideen für einfache und schnelle Rezepte kann man nie genug haben. Diese 10 Gerichte frischen Ihren saisonalen Menüplan auf. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Poulet mit Lauch und Pilzen

Cremig: Pouletschnitzel an einer Rahmsauce mit Lauch und Champignons. Foto über: Foodie Crush

Ein einfaches und doch besonderes Alltagsgericht. Da das Gemüse gleich mitgekocht wird, können Sie nur noch eine Beilage nach Wunsch zubereiten.

Zutaten für 2-4 Personen:

4-6 Pouletschnitzel

Olivenöl

Salz und Pfeffer

3 Stangen Lauch

400 g Champignons

1 dl Weisswein, trocken

1 dl Hühner Bouillon

3 dl Rahm

Zubereitung:

Schneiden Sie den Lauch in Ringli und die Champignons in Scheiben. Lassen Sie sich beim Metzger Pouletbrüstchen in Schnitzel schneiden. Braten Sie diese Schnitzel beidseitig in Olivenöl golden und würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer. Legen Sie sie zur Seite. In dem gleichen Bratfett braten Sie nun zuerst den Lauch auch und geben dann die Champignons bei. Eventuell noch in bisschen Öl oder Butter beigeben. Wenn beides gut gedünstet ist, giessen Sie den Wein dazu. (Wer dickere Saucen mag, gibt davor noch ein wenig Mehl in die Pfanne.) Lassen Sie diesen ein wenig einköcheln. Dann geben Sie die Bouillon bei und lassen diese auch ein wenig einköcheln. Nun kommt der Rahm dazu, und wenn alles gut gemischt ist, geben Sie die Pouletschnitzel zurück in die Pfanne. Alles gut warm werden lassen und zu Butternudeln oder Reis servieren.