Sweet Home: Clevere Lösungen – 10 wirklich einfache Einrichtungsideen Diese Ideen gehen so schnell, dass Sie sie praktisch zwischen der Badi und dem Ausgang angehen können. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Klappen Sie Neues auf!

Mehr Platz zum Wohnen: Kleine Frühstückstheke mit Bar im Entrée. Foto über: Historiska Hem

Wenn Möbel nicht auf dem Boden stehen, brauchen Sie praktisch keinen Platz. Installieren Sie in einer Nische oder an einem anderen geeigneten Ort einen Klapptisch oder eine Klapptheke. Hohe Möbel sind nämlich eine andere gute Wahl, wenn der Platz beschränkt ist. Viele kleine Bars, Cafés und Restaurants bedienen sich dieses einfachen Tricks. Bei diesem gelungenen Beispiel ist im Entrée eine Frühstückstheke entstanden. Eine in der Höhe platzierte Tischplatte in Kombination mit einem Barhocker bietet diesen hübschen, zusätzlichen Wohnort. Wie immer muss ich natürlich auch hier auf die Farbe des Entrées hinweisen: Der dunkle Ton, mit dem der Eingangsbereich gestrichen wurde, macht alles schick und edel.