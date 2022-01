Wetterekorde im Januar – 100 Grad Temperaturunterschied

Wetterrekorde im Januar – 100 Grad Temperaturunterschied Bitterkalt in Athen und Istanbul, brutal heiss in Buenos Aires, Tiefstwerte in Kanada. Es hört auch im neuen Jahr nicht mit Wetterrekorden auf. Martin Läubli

Ungewöhnliches Bild: Schnee im Park vor der Blauen Moschee in Istanbul am 25 Januar. Foto: Emrah Gurel (AP, Keystone)

Während in den Schweizer Alpen die Schneehöhe im Januar deutlich unter der Norm liegt, zeigen eindrückliche Bilder Schnee in Istanbul und Athen. Ungewöhnliche Wetterereignisse halten auch im neuen Jahr an. Der Januar schrieb weitere Wetterrekorde auf der Nord- und der Südhalbkugel.

Schnee in Athen und Istanbul