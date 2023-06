Buchs – 100 Jahre und es geht weiter Die Neuland-Kirche betritt Neuland: Sie zügelt vorübergehend in die Hans Brun AG. Neuland Buchs

Das Gebäude der Neuland-Kirche in Buchs wird dieses Jahr einhundert Jahre alt und erlebt nochmal einen Neustart. Die Neuland-Kirche, welche zum Verein Viva Kirche (ehemals Chrischona) gehört, musste aus verschiedenen Gründen ihren Standort am Fliederweg früher verkaufen als geplant.

Der Neubau des Gemeindezentrums an der Wüeri ist in vollem Gange und voraussichtlich im Herbst 2024 bezugsbereit. Bis dahin wird die Neuland-Kirche an der Furtbachstrasse 20 im Gebäude der Brun AG zu Hause sein und auch Gottesdienste feiern. Herzlich willkommen sind alle, die nochmal einen Gottesdienst am alten Standort oder in den neuen Räumlichkeiten miterleben möchte. Ab dem 2. Juli werden die Sonntagsgottesdienste der Neuland-Kirche um 10 Uhr starten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.