Schülerzahlen im Kanton Zürich – 100 Primarklassen mehr als noch vor einem Jahr Im laufenden Schuljahr besuchten rund 310’000 Kinder und junge Erwachsene die öffentlichen und privaten Schulen. Stark gestiegen ist die Zahl auf der Kindergarten- und Primarstufe.

Derzeit ist die Schülerzahl 15 Prozent über dem Wert von 2011. Foto: Sabina Bobst

Im Kanton Zürich ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2020/21 erneut gestiegen. Dies zeigt die neue Statistik der Bildungsdirektion. Im Schuljahr 2020/21 besuchten insgesamt fast 310‘000 Schülerinnen, Schüler und Studierende eine öffentliche oder private Schule. Im Kanton Zürich: gut 6‘000 mehr als im Vorjahr und 15 Prozent mehr als vor 10 Jahren, wie der Kanton am Dienstag mitteilt.

In den letzten Jahren hat die Anzahl Kinder im Kindergarten und in der Primarschule stark zugenommen. Vom Schuljahr 2019/20 auf das Schuljahr 2020/21 ist die Zahl der Primarschülerinnen und Primarschüler im Kanton Zürich um 2,4 Prozent gestiegen, was ungefähr 100 zusätzlichen Schulklassen entspricht.

Zuwachs an Universitäten

Im ersten Jahr nach der obligatorischen Schulzeit besuchten knapp 70 Prozent der Jugendlichen eine Berufsschule, weitere 10 Prozent ein einjähriges Brückenangebot. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern in Gymnasien, Handelsmittelschulen, Informatikmittelschulen, Fachmittelschulen und in nachobligatorischen Schulen mit eigenem Programm betrug 19,6 Prozent. Ein Prozent der Jugendlichen im ersten Jahr nach der obligatorischen Schulzeit besuchte eine Heim- oder Sonderschule.

Auch das Studieren auf Hochschulen zeichnet sich nach wie vor ein Wachstum ab. An den Fachhochschulen sind derzeit gut 25‘000 Studierende eingeschrieben. Dies entspricht einer Zunahme von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An der Universität studieren aktuell fast 29‘000 Personen, dies bedeutet einen Zuwachs von 4,66 Prozent.



ema

