Abo Reiten: Geisterrenntag in Dielsdorf Begehrte Rennen auch ohne Fans und Wetten

Mit einer Rekordbeteiligung von über 100 Galoppern in elf Rennen startet am Freitag im Horse Park Dielsdorf die Gras-Rennsaison in der Deutschschweiz. Ohne Zuschauer – dafür mit kommentierter Direktübertragung im Gratislivestream.