Modulbau Allmend – 1000 Quadratmeter mehr Schule in Bülach Seit Beginn des Schuljahrs ist der Modulbau beim Schulhaus Allmend in Betrieb. Der nächste kommt bald vors Volk. Daniela Schenker

Modulbauten werden die Primarschule Bülach über Jahrzehnte begleiten. Foto: Sibylle Meier

Seit den Sommerferien besuchen 1855 Kinder die Primarschule oder den Kindergarten in Bülach. Insgesamt gibt es in Bülach 63 Primar- und 25 Kindergartenklassen. Am Standort Allmend werden seit August zwei zusätzliche Primarklassen unterrichtet. Seit Beginn des Schuljahrs ist dort ein neuer Modulbau mit gut 1000 Quadratmetern Nutzfläche in Betrieb. Darin befinden sich auf zwei Etagen insgesamt sechs Klassenzimmer inklusive Gruppenräume. Die dritte Etage steht der schulergänzenden Betreuung zur Verfügung. Dank den Modulbauten an den Standorten Allmend und Hohfuri sei der unmittelbare Bedarf an Schulraum gedeckt, schreibt die Primarschulpflege.