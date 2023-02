Gegen Projekt des Kantons – 1000 Unterschriften gegen neuen Veloweg in Eglisau Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt durch Eglisau soll auch ein neuer Veloweg gebaut werden. Dagegen hat sich breiter Widerstand formiert. Manuel Navarro

Werner Atzenweiler (rechts) überreichte Gemeindepräsident Roland Ruckstuhl die gesammelten Unterschriften im Beisein der Seniorinnen und Senioren sowie der Gewerbetreibenden, welche die Signaturen zusammengetragen haben. Foto: Michael Trost

Der Eglisauer Werner Atzenweiler hat sich intensiv mit dem Projekt des Kantons auseinandergesetzt, welches die Sanierung der Ortsdurchfahrt durch das Dorf betrifft. Doch Atzenweiler ist kein Einzelkämpfer, er hat in den vergangenen Wochen unzählige Gespräche mit seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern geführt. Mit Erfolg: Am Montagmorgen überreichte Atzenweiler weit über 1000 Unterschriften an den Eglisauer Gemeindepräsidenten Roland Ruckstuhl. Etwa die Hälfte davon hatten Atzenweiler und fünf weitere Senioren zusammengetragen, ganze 500 weitere Unterschriften hatte Christine Leemann, frühere Betreiberin des Restaurants Sonne, gesammelt.