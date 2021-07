Kartoffeln aus aller Welt in Weiach – 1000 verschiedene Härdöpfel von Gelb über Rot bis Violett Kartoffelzüchter Stefan Griesser aus Weiach will die Diversität erhalten und neue Arten hervorbringen. Dafür braucht er alte Sorten mit guten Eigenschaften. Barbara Gasser

Stefan Griesser kultiviert rund 1000 Sorten Kartoffeln in Weiach. Foto: Sibylle Meier

Das 130 Meter lange Feld etwas ausserhalb des Dorfes Weiach sieht unscheinbar aus. Grüne Stauden in unterschiedlicher Höhe ragen in drei Reihen aus der Erde. Einige tragen weisse Blüten, andere violette. «Allein in der ersten Reihe wachsen 71 verschiedene Kartoffelarten», erklärt Stefan Griesser. Darunter auch alte Sorten wie etwa die Pocket of Gold. «Alte Ware ist nötig, um neue zu kreieren. Irgendetwas davon entwickelt sich dann positiv.» Griessers Ziel ist es, die Diversität zu erhalten und robuste Sorten zu züchten. Deshalb tüftelt er seit vielen Jahren daran herum. Farblich gibt es Variationen von Gelb über Rot bis Violett.