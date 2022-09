Herbstmesse durchzogen – 10’000 trotzen am Festwochenende in Rafz dem Wetter Viele Blumen, vielfältiges Gewerbe, Vereine und viele Gäste inklusive Regierungsrat Mario Fehr. So war das Wochenende in Rafz. Nur das Wetter war eher garstig. Ruth Hafner Dackerman

Der Oldtimer-Corso ist einer der Höhepunkte der Rafzer Herbstmesse. Foto: Sibylle Meier

Nicht die Grösse des Traditionsanlasses stehe im Vordergrund, sondern die Liebe zum Detail. So sagt es am Samstagmittag der Rafzer Gemeindepräsident Kurt Altenburger. Er hat soeben die Herbstmesse, welche alle drei Jahre stattfindet, offiziell eröffnet. «Das Rafzer Gewerbe zeigt sich mit kreativen Auftritten und bietet zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region.» Die Musikgesellschaft Rafz spielt mit rassigen Klängen auf. Die Bevölkerung sowie die Ehrengäste sind zu einem Apéro eingeladen.