Neuer Besucherrekord in Rümlang – 102’000 feierten an der 10. Ausgabe des Zürich Openair Fünf Festivaltage mit mehr als 100’000 Gästen lassen die Veranstalter jubeln. Auch die Polizei zieht eine positive Bilanz – trotz drei Fällen von Needle Spiking. Martin Liebrich

Am Samstag wurde in Rümlang nochmals gross gefeiert. Zu sehen und zu hören gab es unter anderem Rita Ora. Foto: Urs Brunner

Zum Schluss ging es am Zürich Openair in Rümlang nochmals richtig ab. Rita Ora, Fritz Kalkbrenner und Kygo waren drei der grossen Namen, die am Samstagabend auftraten. Am Sonntagmorgen um 2 Uhr war Kygo mit seinem Auftritt fertig, danach begann die Crew mit dem Abbau der Infrastruktur, welcher etwa zwei Wochen dauern wird. Das Festival war da aber noch gar nicht richtig zu Ende. Es gab noch die Party für Techno-Fans im Dance Circus, die bis um 3.30 Uhr dauerte. Offiziell zu Ende war das 10. Zürich Openair erst um 4 Uhr morgens.