Eishockey: 4:3 beim HC Thurgau – 1150 Fans sehen Klotens ersten Testspiel-Sieg Der EHC bleibt auch nach dem Aufstieg in den Hallen der Swiss-League-Teams ein Publikumsmagnet: Vor erstaunlich grosser Kulisse in Weinfelden schlug Kloten ohne seine meisten Neuen Gastgeber Thurgau 4:3. Peter Weiss

Jorden Gähler entwischt hier dem Thurgauer Mischa Bleiker. Über vier Monate nach dem Playoff-Halbfinal, aus dem die Aufnahme stammt, trafen beide Teams erneut aufeinander – und Gähler erzielte Klotens ersten Treffer des Abends. Foto: Robert Pfiffner

War es die Suche nach einem kühlen Plätzchen an einem warmen Sommerabend oder die Sehnsucht nach Eishockey, die nicht weniger als 1150 Fans an einem 10. August in die Güttingersreuti in Weinfelden lockte? Jedenfalls bekamen sie alle eine abwechslungsreiche Partie mit sieben Toren zu sehen – und dem besseren Start für das Heimteam zu sehen. Das erste Drittel ging mit 1:0 an Klotens Playoff-Halbfinalgegner aus der vorigen Saison, der zu Beginn des Mittelabschnitts gar auf 2:0 erhöhte. Jorden Gähler war es, der in der 27. Spielminute den Bann brach und im vierten Powerplay den ersten Treffer für Kloten seit dem Wiederaufstieg in die National League erzielte.

Zehn Minuten später sorgte Alexander Dostoinov für den Ausgleich, wiederum 71 Sekunden danach brachte Andri Spiller die Flughafenstädter erstmals in Führung. Im Schlussdrittel traf Eric Faille, Klotens Topskorer aus der Aufstiegs-Saison, in der 47. Minute zum 4:2 für die Gäste, die kurz darauf (49.) den Anschlusstreffer kassierten. Beim 4:3 für den Favoriten blieb es dann aber bis zum Schluss. Dass den Fans und aufmerksamen Leserinnen dieser Zeilen die Namen der Klotener Torschützen allesamt bekannt vorgekommen sein mögen, kommt nicht von ungefähr: Klotens Cheftrainer Jeff Tomlinson verzichtete im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison auf die meisten der hochkarätigen Neuzuzüge, welche der EHC nach dem Aufstieg getätigt hatte. Einzig der finnische Torhüter Juha Metsola stand – bis zur 35. Minute – zwischen den Pfosten, während sein Landsmann Jesper Peltonen verteidigte und der Kanadier Jonathan Ang gegen seinen Ex-Verein an der Seite Failles stürmte.

Schmaltz’ Ausrüstung ist jetzt auch da

«Im Moment geht es im Training und in den Testspielen noch darum, die Spieler zu sichten», sagte Klotens Sportchef Patrik Bärtschi zur auf den ersten Blick überraschenden Aufstellung. «Für diese Partie hat der Trainer beschlossen, die neuen Ausländer noch draussen zu lassen, damit andere sich zeigen können. Am Freitag wird das schon ganz anders aussehen.» Dann trifft der EHC erstmals auf einen Gegner aus seiner neuen Spielklasse: die SCL Tigers. Mit von der Partie sein könnte dann auch der US-amerikanische Verteidiger Jordan Schmaltz. Seine Eishockey-Ausrüstung ist inzwischen am Ende einer veritablen Flug-Odyssee ebenfalls in Kloten eingetroffen, wie Bärtschi verriet.

Mit der Leistung in Weinfelden zeigte sich der Sportchef teilweise zufrieden. «Es war von allem etwas dabei, der Start war nicht gut, und Thurgau ist zu Recht 2:0 in Führung gegangen», kommentierte er. «Danach haben die Spieler die Beine besser bewegt und mehr von dem umgesetzt, was wir davor besprochen hatten.» Vor allem im zweiten Drittel habe er ein paar gute Ansätze gesehen.

Trifft schon im ersten Testspiel wieder: Eric Faille (Mitte, hier mit dem gelben Topskorer-Helm im Playoff-Halbfinal der vorigen Saison) setzt mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 4:2 gegen Thurgau den Schlusspunkt aus Klotener Sicht. Foto: Leo Wyden

Peter Weiss berichtet als Redaktor der ZRZ-Sportredaktion seit 2005 vor allem über das Sportgeschehen im Zürcher Unterland.

