An’Nur-Moschee-Prozess vor Obergericht – 1298 Seiten Urteil auf dem Prüfstand Die Staatsanwaltschaft ist mit den Urteilen im Fall der Winterthurer An’Nur-Moschee unzufrieden. Dabei kostete das Verfahren bisher schon gegen eine halbe Million Franken. Thomas Hasler

Die Dimensionen sind beeindruckend. Die Anklageschriften gegen die zehn Beschuldigten füllen 235 Seiten, die erstinstanzlichen Urteile des Bezirksgerichts Winterthur summieren sich auf 1298 Seiten. Die Kosten für die amtlichen Verteidiger in Höhe von gut 383’000 Franken werden, wie es die Strafprozessordnung vorsieht, einstweilen der Gerichtskasse und damit dem Staat belastet – so auch die Entschädigungen für die zwei freigesprochenen Beschuldigten in Höhe von knapp 53’000 Franken.

Und auch für den ersten Tag in der Berufungsverhandlung vor dem Zürcher Obergericht werden die Verteidiger dem Gericht einen insgesamt fünfstelligen Betrag in Rechnung stellen. Vorgesehen sind fünf Verhandlungstage. Diese werden, weil der grosse Gerichtssaal am Hirschengraben allein mit den Prozessparteien Corona-bedingt am Limit ist, in zwei Säle ins Airgate in Oerlikon übertragen. Damit wird, auch wenn das breite Publikum ausbleibt, der Öffentlichkeitsgrundsatz von Strafprozessen in vorbildlicher Weise umgesetzt.