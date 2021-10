Passagierzahlen Flughafen Zürich – 13 Kilo Fracht pro Sekunde Jede Sekunde werden am Flughafen Kloten im Schnitt 13 Kilo Fracht umgeschlagen. Das sind für September nur 6,2 Prozent weniger als vor Corona. Florian Schaer

Passagierflugzeuge transportieren längst nicht nur Passagiere. Die Luftfracht bleibt weiterhin ein wichtiges wirtschaftliches Standbein des Flughafens Zürich. Bild: zvg

Der Flughafen Zürich hat die Zahlen für den Monat September veröffentlicht. Mit knapp 1,4 Millionen Passagieren, was einer Quote von durchschnittlich 46’000 Personen pro Tag entspricht, ist das Niveau auch nach dem Ende der Sommerferien hoch geblieben; das heisst, vergleichsweise hoch, verglichen mit den letzten Monaten und dem Jahr 2020. Blick man derweil zurück auf den Vor-Corona-September von 2019, so liegt die Passagierzahl weiterhin unter der Hälfte. Damals reisten knapp 2,9 Millionen Passagiere über den grössten Landesflughafen (47,9 Prozent der Zahlen vom September 2019).