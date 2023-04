Schweizer Gefängnisse – 13 Prozent weniger Inhaftierte als im Vorjahr Ende 2022 sind 6445 Frauen und Männer in der Schweiz hinter Gittern gesessen. Das sind 7 Prozent weniger als vor der Covid-19-Pandemie 2019.

Blick aus einem Fenster des Vollzugszentrum Bachtel in Hinwil (ZH), einer kantonalen Institution in der Straffällige ihre Freiheits- und Ersatzfreiheitsstrafen im offenen Vollzug verbüssen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte, sassen 65 Prozent der Inhaftierten im Straf- oder Massnahmenvollzug. Darunter fallen auch die Menschen im vorzeitigen Strafvollzug. 30 Prozent waren in Untersuchungshaft und 5 Prozent aus anderen Gründen inhaftiert, etwa Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht.

Im Vergleich zu 2021 sanken sowohl die Zahl der Haftplätze auf 7196 als auch jene der Vollzugseinrichtungen auf 89. Das liess die Belegungsrate leicht auf 89,6 Prozent ansteigen. 94,1 Prozent aller Inhaftierten waren Männer, 5,9 Prozent Frauen.

Der Rückgang an Inhaftierten liess sich hauptsächlich in den Kantonen des Ostschweizer Strafvollugskonkordats feststellen. Die Abnahme dort belief sich gemäss dem BFS auf 38 Prozent. Im Gebiet des Konkordats schlossen mehrere Vollzugsanstalten oder änderten ihre Funktion. In den Strafvollzugskonkordaten der Nordwest- und Innerschweiz nahmen die Einweisungen hingegen um 7 und 9 Prozent zu.

SDA/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.