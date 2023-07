War es ein staatlicher Übergriff? – 13 Tage ans Bett gefesselt: Bundesgericht hebt Freispruch von Brians Psychiatern auf Den drei Psychiatern, die Brian K. an einem Bett fixierten, droht möglicherweise doch eine Verurteilung wegen Freiheitsberaubung. Das Bundesgericht hat ein bemerkenswertes Urteil gefällt. Thomas Hasler

Brian K. (vorne) im Oktober 2021 anlässlich der Verhandlung vor Obergericht, dessen Urteil jetzt vom Bundesgericht aufgehoben wurde. Illustration: Robert Honegger

Man will sich das nicht wirklich vorstellen: Ein 16-jähriger Jugendlicher liegt in einem Bett in der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) in Zürich. Er ist nicht nur mit Medikamenten vollgepumpt, sondern auch festgebunden. Die sogenannte 7-Punkte-Fixierung bedeutet, dass er mit Gurten an beiden Armen, an beiden Beinen sowie um den Bauch, um die Brust und um die Stirn ans Bett angebunden ist.