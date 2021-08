Jugendfeuerwehr Bezirk Dielsdorf – 130 Jugendliche löschen um die Wette Am 28. August steigt in Neerach der kantonale Jugendfeuerwehr-Wettkampf. Die Feuerwehren werben um die Jugend; mit Parcours, mit Bratwurst und mit Instagram. Florian Schaer

2021 ist der Bezirk Dielsdorf an der Reihe, den kantonalen Jugendfeuerwehr-Wettkampf zu organisieren. Im OK sitzen (von links) Marcel Piron, Andreas Brotzer und Nilas H. Schweizer. Foto: Francisco Carrascosa

«Wir haben unter unseren 40 Jugendlichen eine Umfrage gemacht, wer auf Facebook aktiv sei. Zwei haben sich gemeldet. Dafür hatten praktisch alle Instagram», erzählt Andreas Brotzer. Der Bachser ist seit diesem Jahr Kommandant der Jugendfeuerwehr des Bezirks Dielsdorf, die seit Mitte Jahr tatsächlich über einen eigenen Instagram-Account verfügt. Und für diesen wird es am 28. August wohl einiges an frischem Bildmaterial geben. An diesem letzten Samstag des Monats nämlich treten 18 Teams aus Jugendfeuerwehren der verschiedenen Zürcher Bezirke in einem Wettkampf-Parcours gegeneinander an; insgesamt rund 130 Jugendliche.