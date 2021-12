Coronavirus in Zürich – Ansturm auf Booster-Termine | Rekord an Neuinfizierten

Ansturm auf Booster-Termine

Bis am Mittwochnachmittag haben im Kanton Zürich insgesamt über 358’000 Personen die dritte Impfung erhalten. Derweil hält der Ansturm auf die Booster-Termine an, wie ein Blick auf die offenen Termine auf der «Boostli»-Web-App zeigt. Bereits ab Mittag waren in den Stadtzürcher Impfzentren kaum mehr Termine vor Mitte Januar offen. Am Mittwoch erhielten aufgrund der Fristverkürzung weitere 155’000 Personen die Gelegenheit, auf Vacme einen Impftermin zu buchen. Wie viele dies getan haben, kann die Gesundheitsdirektion (GD) nicht tagesaktuell sagen.

Insgesamt haben bis am Mittwoch um 13 Uhr insgesamt 361’400 Personen einen Termin für die dritte Impfung in einem Zentrum oder einer Apotheke gebucht, wie die GD auf Anfrage schreibt. «Es läuft sehr gut», heisst es weiter. Der SMS- und Briefversand an die Booster-Berechtigten sowie die Terminbuchungen funktionierten reibungslos. Wie die bisherige Erfahrung zeigt, wollen rund zwei Drittel der Berechtigten die Auffrischimpfung. Bis Silvester sollen gemäss GD 450’000 Personen geboostert sein.

Flexibilität ist gefragt

Für Januar und Februar werden immer wieder neue Termine aufgeschaltet. Die GD weist allerdings darauf hin, dass «der nächste Termin nicht immer im nächstgelegenen Impfzentrum verfügbar ist». Will man also in sein Lieblings-Impfzentrum, muss man sich etwas gedulden. Nehmen die Impfwilligen aber zuweilen einen weiteren Weg in Kauf, bleibt die GD zuversichtlich, dass Anfang Februar alle drittgeimpft sind, die wollen.

Im neuen Jahr sind mit diversen neuen Impforten und erweiterten Öffnungszeiten 23’000 Impfungen am Tag möglich. Jene, welche die Drittimpfung früher als sechs Monate nach dem zweiten Stich haben wollen («Off-Label»), müssen am Impfort eine entsprechende Einwilligung unterschreiben, weil dafür noch keine Zulassung von Swissmedic vorliegt. (pu)