Beachvolleyball in Kloten – 135 Tonnen Sand bringen Strand-Feeling auf den Stadtplatz Vom 1. bis zum 4. Juli sind die Top 10 der Schweizer Beachvolleyballteams vollständig in Kloten zu sehen. Sie spielen an der Coop-Beachtour. Jana Arnold

Die erste von fünf Ladungen Sand aus Deutschland traf am Dienstagmorgen in Kloten ein. Foto: Francisco Carrascosa

Sportliche Vorfreude und auch ein wenig Strandfeeling in Kloten: Die höchste nationale Turnierserie im Beachvolleyball, die jährlich stattfindende Coop-Beachtour, macht als Nächstes in der Flughafenstadt halt. Eigens dazu luden am Dienstagmorgen fünf Lastwagen insgesamt 135 Tonnen hochwertigen Quarzsand auf dem Stadtplatz ab. Später rückten die Bagger an und verwandelten den Sandhaufen in den Center Court, auf den sich ab Donnerstag alle Augen richten werden. Zusätzlich entsteht ein Beach Market, auf dem die Sponsoren des Events – unter anderem Coop, Caffè Latte und Ford – vertreten sind, und natürlich eine Tribüne. Für Verpflegung sorgen verschiedene Food-Stände, Eintritt wird keiner verlangt.