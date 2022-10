Nach Wanderung am Gornergrat – 15-jährige Engländerin mit Helikopter aus Felswand gerettet Eine Jugendliche musste stundenlang an einer äusserst exponierten Stelle beim Gornergrat ausharren. Dank eines Funkgeräts konnten sie die Rettungskräfte schliesslich orten.

Ein Helikopter der Air Zermatt mit Seilwinde bei einer Rettungsübung. (Archivbild) Foto: Julien Grindat (Keystone)

Bergretter haben in der Nacht auf Montag eine 15-jährige britische Touristin unverletzt mit dem Helikopter aus einer Felswand bei Zermatt VS geborgen. Der Teenager hatte sich verirrt und war stundenlang an einer äusserst exponierten Stelle beim Gornergrat blockiert.

Das Mädchen hatte sich am Sonntag auf einer Wanderung mit anderen Jugendlichen vom Rest der Gruppe entfernt, wie Air Zermatt am Montag mitteilte. Als die 15-Jährige beim Treffpunkt auf dem Gornergrat nicht ankam, machte sich der Leiter der Jugendlichen auf die Suche nach dem Teenager, jedoch ohne Erfolg.

Die am frühen Abend alarmierte Air Zermatt flog das Gebiet mit einem mit Suchscheinwerfern ausgerüsteten Helikopter ab. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Zudem war die Verirrte weder mit einem Smartphone noch mit einer Lampe ausgerüstet.

Glücklicherweise habe die Jugendliche jedoch ein einfaches Funkgerät bei sich getragen, mit dem die Gruppe untereinander kommuniziert habe, schreibt Air Zermatt in der Medienmitteilung weiter. Damit habe sie dem Helikopter ihren Standort bekannt geben können.

Die Retter fanden die 15-Jährige schliesslich trotz der Dunkelheit an einer äusserst ausgesetzten Stelle zwischen Riffelhorn und Gornergletscher. Sie konnten die Jugendliche unverletzt mit der Winde aus der Wand fliegen.

SDA/sep

