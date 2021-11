Auseinandersetzung im Kreis 4 – 15-Jähriger durch Stichwaffe an Bein verletzt In der Nacht auf Sonntag gerieten mehrere Personen im Langstrassenquartier aneinander. Drei Personen wurden teils schwer verletzt.

Die Stadtpolizei Zürich musste am frühen Sonntagmorgen gleich mehrfach wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen im Kreis 4 ausrücken, wie sie in einer Mitteilung schreibt. So seien gegen 2 Uhr mehrere Personen an der Dienerstrasse, auf der Höhe der Piazza Cella, aneinandergeraten. Dabei wurde ein 15-jähriger Schweizer mit einer Stichwaffe am Bein verletzt. Er musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei Zürich habe den mutmasslichen Täter, einen 23-jährigen Äthiopier, festgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Nur wenig später, um 2.45 Uhr, kam es an der Lang-/Dienerstrasse zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Algerier und einem 19-jährigen Marokkaner. Gemäss Polizeieingaben erlitten beide «teils erhebliche Verletzungen», der ältere der beiden Männer wurde nach der Wunderversorgung festgenommen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeuginnen und Zeugen.

sip

