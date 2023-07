Aus dem Obergericht – 15-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt Ein Jugendlicher hat die Einladung einer gleichaltrigen Kollegin zu ihr nach Hause ausgenützt, um sie zu vergewaltigen. Das Obergericht erhöhte die Strafe. Thomas Hasler

Das Obergericht erhöhte unter Ausschluss der Öffentlichkeit die bedingte Freiheitsstrafe von zwei auf sechs Monate. Foto: Urs Jaudas

Das 15-jährige Mädchen hatte den gleichaltrigen Jugendlichen, einen bis anhin guten Kollegen, zu sich eingeladen, als es am betreffenden Abend allein zu Hause war. Nachdem die beiden ausgiebig Alkohol getrunken hatten, kam es vonseiten des Jugendlichen zu sexuellen Handlungen, die das Mädchen nicht wollte. So schilderte es das Zürcher Obergericht, das die Verhandlung gegen den Minderjährigen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführte, in einer Mitteilung.