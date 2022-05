Zum ersten Mal seit 2019 – 1500 Läuferinnen und Läufer starteten am Flughafenlauf in Kloten Der erste Flughafenlauf seit drei Jahren war ein Erfolg. Auch Olympia-Triathletin Nicola Spirig nahm teil und siegte bei den Frauen. Astrit Abazi

Auch Nicola Spirig mit der Nr. 3089 (Zweite von rechts) nahm am Flughafenlauf teil. Foto: Sibylle Meier

Die rund 1500 Läuferinnen und Läufer des Klotener Flughafenlaufs durften sich am Auffahrtsmorgen über die idealen Voraussetzungen freuen: Es erwartete sie angenehmes Laufwetter für den ersten Flughafenlauf seit 2019. Lange war nicht sicher, ob der Anlass überhaupt stattfinden darf. Die Organisatoren freute es deshalb umso mehr, dass bei der Rückkehr alles nach Plan lief. Mit Nicola Spirig nahm sogar eine prominente Läuferin teil.

«Es war super», sagt Vize-OK-Präsident Jean-Jacques Dupuis. «Wir hatten den Plausch und waren sehr froh, dass auch das Wetter mitspielte.» Über 100 Freiwillige und Mitglieder des Lauf- und Sportvereins Bassersdorf-Kloten, 20 Verkehrskadetten und 10 Samariter waren am Donnerstagmorgen im Einsatz.

Highlights waren neben der Teilnahme der sechsfachen Europameisterin und Olympiasiegerin im Triathlon Nicola Spirig auch, dass die bis anhin beste Zeit unterboten wurde: Christian Mathys aus Biberist SO lief die 17 Kilometer lange Strecke in 52 Minuten und 22,7 Sekunden und lag damit deutlich unter der vorherigen Bestzeit von 55 Minuten und 45 Sekunden.

Sechster von elf Läufen

Der Flughafenlauf ist Teil des ZKB-Zürilauf-Cups, welcher aus insgesamt elf Läufen besteht, welche vom 9. Januar bis zum 25. September stattfinden. Wer an mindestens fünf Läufen teilnimmt, schafft es in die Cup-Wertung. Neben der Hauptkategorie über 17 Kilometer können aber auch Jugendliche und Kinder kürzere Distanzen absolvieren.

In den Jahren 2020 und 2021 musste der Flughafenlauf Corona-bedingt abgesagt werden. Der erfolgreiche Ablauf des Laufs in diesem Jahr sowie die Freude unter den Teilnehmenden haben das OK wieder motiviert. «Wir konnten dieses Jahr endlich wieder alles wie vor der Corona-Pandemie durchführen, wie zum Beispiel eine Festwirtschaft und die Rangverkündigung», sagt Dupuis. «Da alles so gut lief, sehen wir einem Klotenlauf im Jahr 2023 sehr positiv entgegen.»

