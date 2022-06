Nationale Flugsicherung Skyguide – 1500 Personen sichern den Flugverkehr in der Schweiz Ein Ausfall bei Skyguide legte am Mittwochmorgen den gesamten Schweizer Flugverkehr lahm. Das Unternehmen ist für die zivile und militärische Flugsicherung in der Schweiz und im angrenzenden Ausland zuständig.

Die nationale Flugsicherung Skyguide ist sowohl für die zivile als auch für die militärische Flugsicherung in der Schweiz und im angrenzenden Ausland zuständig. Sie überwacht den Luftraum sowie Rollmanöver, Starts und Landungen auf Flughäfen.

Skyguide sorge für einen sicheren und effizienten Flugverkehr im oberen Luftraum – 2,1 bis 20 Kilometer über Grund – der Schweiz und der delegierten Lufträume von Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Im unteren Luftraum stelle Skyguide die Anflugkontrolle für verschiedene regionale Flugplätze sicher.

Über ihre Fluginformationszentren stellt das Unternehmen ausserdem Fluginformationen über den unteren Luftraum ausserhalb der Kontrollzonen und Terminal-Bereiche von Flughäfen zur Verfügung.

Flugverkehrsleiter- und Flugverkehrsleiterinnen von Skyguide stellen den Flugverkehr an den internationalen Flughäfen Zürich und Genf und an den regionalen Flughäfen und Flugplätzen sicher, wie das Unternehmen schreibt. Sie überwachen die Rollmanöver, Starts und Landungen und den Verkehr in der Kontrollzone in einem Umkreis von etwa 20 Kilometer um den Flughafen.

Im Auftrag der Luftwaffe

Innerhalb eines bestimmten Abschnitts der Kontrollzone und des definierten Luftraums für An- und Abflüge – üblicherweise 60 Kilometer um den Flughafen – überwacht Skyguide ankommende und abfliegende Flüge nach Instrumentenflugregeln. Neben den internationalen Flughäfen ist Skyguide auch an den zivilen Regionalflugplätzen Bern, Buochs, Grenchen, Lugano Agno und St. Gallen Altenrhein sowie in Locarno und Sion im Einsatz, wo sowohl zivile als auch militärische Flüge stattfinden.

Im Auftrag der Schweizer Luftwaffe vollzieht Skyguide zudem die militärische Flugsicherung. Sie unterstützt Aufgaben der Luftverteidigung und Sicherheitseinsätze und führt Militärflugzeuge auf ihrem Weg zu Trainingseinsätzen und Missionen sicher durch den zivilen Luftraum.

Für Skyguide arbeiten 1500 Mitarbeitende an 14 Standorten. Die wichtigsten Standorte sind die beiden zivilen Area Control Center am Militärflugplatz Dübendorf ZH und am Flughafen Genf. Der Hauptsitz des Unternehmens, das sich im Mehrheitsbesitz des Bundes befindet, ist in Genf.

