Warmer Winter in der Schweiz – 16 Grad nachts Das neue Jahr beginnt in der Schweiz mit ungewöhnlich milden Temperaturen.

Wanderpause beim Kastell Irgenhausen bei Pfäffikon (ZH). (1. Januar 2023) Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der Berchtoldstag hat in der Schweiz erneut Temperaturrekorde gebracht. An einzelnen Orten war es noch nie so warm an einem 2. Januar. In Delsberg JU wurden 19 Grad gemessen. Ähnlich warme Temperaturen herrschten in Vaduz (FL), Altdorf UR und Bad Ragaz SG.

Auch an etlichen anderen Stationen wurden am Montag laut dem Wetterdienst Meteonews neue Tages-Höchstwerte gemessen, etwa in Vaduz, Altdorf, Bad Ragaz, Chur, Sitten VS, Visp VS, Payerne VD, Neuenburg, La Chaux-de-Fonds NE, Bern, Tänikon TG und Zürich.

Bereits die Nacht auf den Montag war ausserordentlich milde. In Altdorf sank das Thermometer in der Nacht auf Montag zwischen 19 Uhr und 7 Uhr nie unter 16,1 Grad. Dies ist die mildeste je gemessene Tiefsttemperatur für eine Januar-Nacht.

Auch weitere Messtationen vermeldeten hohe Minima, wie Meteonews auf seiner Website schrieb. In Oberriet SG gab es 15,6 Grad, auf der St. Chrischona nahe Basel 14,4 Grad und in Delsberg 14,1 Grad.

In Altdorf wehte demnach durchgehend der Föhn. Der bisherige Rekord lag den Angaben zufolge bei 14,5 Grad – gemessen wurde dieser Wert am 6. Januar 2013 in Locarno-Monti TI.

Grosse Unterschiede

Flächendeckend mild war es am frühen Montagmorgen allerdings nicht, wie SRF Meteo hervorhob. Die Wetterredaktion von Schweizer Radio und Fernsehen schrieb in einem Tweet von grossen Temperaturunterschieden auf kleinstem Raum: Um 07.30 Uhr seien in Bad Ragaz mit Föhn 13,4 Grad gemessen worden, in Schiers GR gab es dagegen -0,1 Grad.

Und während es in Mervelier JU zum selben Zeitpunkt schon 15,8 Grad warm war, wurden im windstillen Grenchen SO gerade einmal 2,1 Grad verzeichnet.

Bereits am Neujahrstag war ein Temperaturrekord verzeichnet worden: In Delsberg erreichte das Thermometer 20,9 Grad. Das war die höchste je auf der Alpennordseite registrierte Temperatur an einem Januartag.

