Velounfall in Kloten – 16-Jähriger stürzt Wiesenbord hinunter und verletzt sich schwer Bei einem Unfall mit einem Mountainbike hat sich am frühen Donnerstagabend in Kloten ein Jugendlicher schwere Verletzungen zugezogen.

Bei diesem Wiesenbord verletzte sich der 16-jährige Velofahrer schwer. PD



In Kloten ist es am Donnerstag zu einem schwern Unfall gekommen: Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 16-Jähriger in Begleitung seines Kollegen mehrmals mit seinem Fahrrad ein steiles Wiesenbord nahe der Kreuzung Biggel- /Gerlisbergstrasse hinunter, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Bei einer Abfahrt kam der Jugendliche, der keinen Helm trug, zu Fall und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung musste der Verunfallte ins Spital gefahren werden. (pst)