Tödlicher Einsatz in Dortmund – 16-Jähriger von fünf Schüssen aus Polizeiwaffe getroffen Der Jugendliche ist am Montag von Polizisten tödlich verletzt worden. Zuvor habe er diese mit einem Messer angegriffen. Es seien elf Polizisten vor Ort gewesen, einer von ihnen habe die Schüsse abgegeben.

Tatort Dortmund: Kerzen erinnern an den Tod des 16-jährigen Jugendlichen. Foto: Bernd Thissen (dpa/Keystone)

Der bei einem Polizeieinsatz in Dortmund von einem Polizisten erschossene 16-Jährige ist von fünf Kugeln einer Maschinenpistole getroffen worden. Nach dem Obduktionsergebnis sei er von zwei Kugeln in der Schulter, einer im Unterarm, einer im Jochbein und einer im Bauch getroffen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Der schwer verletzte Junge starb bei einer Notoperation, die Gesamtheit der Treffer habe zum Tod geführt.

Es seien elf Polizisten vor Ort gewesen, einer von ihnen habe die Schüsse aus der Maschinenpistole abgegeben, sagte Oberstaatsanwalt Carsten Domber. Gegen den Schützen sei wie in solchen Fällen üblich ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet worden. Dem Staatsanwalt zufolge sollten am Dienstag die während des Einsatzes anwesenden Betreuer des in einer Jugendhilfeeinrichtung lebenden Jugendlichen und die an dem Einsatz beteiligten Polizisten vernommen werden.

Mit den Ermittlungen ist aus Neutralitätsgründen nicht mehr die Dortmunder, sondern die Recklinghausener Polizei betraut. Foto: Markus Wüllner (Video-Line TV /dpa/Keystone)

Die Polizei sei am Montag per Notruf alarmiert worden, weil der 16-Jährige womöglich mit einem Messer Suizid begehen wollte. Die Polizeiangaben, wonach der Jugendliche dann mit dem Messer die Polizisten attackieren wollte, konnte der Vertreter der Staatsanwaltschaft zunächst nicht bestätigen. Dies sei Sache der Ermittlungen.

Rund 16’000 Schüsse aus Dienstwaffen – 159 gegen Menschen gerichtet

Dass Polizisten Menschen mit ihrer Dienstwaffe tödlich verletzen, komme in Deutschland immer wieder vor, schreibt die «Süddeutsche Zeitung». Experten gingen von einer niedrigen zweistelligen Zahl im Jahr aus. 2020 hätten Beamte rund15 Menschen erschossen.

Insgesamt haben Polizistinnen und Polizisten in Deutschland in dem Jahr 15’851 Schüsse abgegeben, allerdings waren nur 159 davon gegen Menschen gerichtet, 75 Mal zielte die Polizei direkt auf Personen – die 15692 anderen Schüsse waren auf Tiere oder Sachen gerichtet, heisst es im Bericht der Süddeutschen weiter.

Erst am Dienstag vergangener Woche war bei einem Einsatz in Frankfurt am Main ein obdachloser 23-Jähriger durch den Schuss eines Polizisten tödlich verletzt worden.





AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.