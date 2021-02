Videospiele im Lebenslauf – Sie gamen 16 Stunden pro Monat? Werden Sie Arzt! Der Stellenvermittler Manpower will Gamer-Fähigkeiten für Bewerbungen nutzen. Wie aussagekräftig ist das? Expertinnen sind skeptisch. Jon Mettler

Weil qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, suchen Personaldienstleister in unscheinbaren Gemeinschaften nach den gefragten Fähigkeiten – etwa bei Videospielern. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der Nerd, der in seinem dunklen Zimmer sitzt, sich von Red Bull sowie Chips ernährt und tagelang nicht von seinem Computerbildschirm aufschaut, weil er in der virtuellen Welt gefangen ist: Die Klischees über Videospielerinnen und Videospieler sind vielfältig. Doch Stellenvermittler wie Manpower erkennen im Können von Computergamern Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt gesucht sind.

So hat der Personaldienstleister Manpower eine spezielle Website aufgeschaltet, die es erlaubt, Spielefertigkeiten zu erkennen und für ein Bewerbungsdossier zu nutzen. Dazu können Personen auf Stellensuche drei Lieblingsspiele angeben sowie die Dauer, die sie vor dem Bildschirm spielend verbringen. Basierend auf diesen Angaben formuliert die Site mehrere Fähigkeiten und gibt an, in welchen Berufen diese gesucht sind.