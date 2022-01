Stafette ohne Stabübergabe – 160 Teilnehmende an der Unterlandstafette in Bülach Erstmals seit Beginn der Pandemie konnte wieder die Unterlandstafette stattfinden. Die Teilnehmenden mussten allerdings einzeln starten. Stephan Mark Stirnimann

Die Unterlandstafette konnte letztes Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Foto: Sibylle Meier

Mit einem grossen Strahlen im Gesicht erreichte Leni, die einzige Juniorin auf den Inlineskates, das Ziel und landete sprichwörtlich in den Armen ihres Vaters und Sportcoaches Harry Bean. «Es war ein wunderschönes Erlebnis, für mich und mein Schülerteam der Oberstufe Dielsdorf zu punkten», erklärte die 15-Jährige. Mit weiteren fünf Schülerinnen und Schülern trat sie an der 38. Unterlandstafette in Bülach gegen ein Lehrerteam an, das von Jessica Meier angeführt wurde. Die Lehrerin zeigte sich beeindruckt von ihren Zöglingen, denn diese hatten ihre Wettkampfteilnahme selbstständig organisiert.