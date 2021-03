Polizei fasst Raser – 165 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h Am Samstagnachmittag führte die Kantonspolizei Zürich Verkehrskontrollen durch. Mehreren Fahrzeuglenkern wurde dabei der Ausweis auf der Stelle entzogen. Till Minder

Im Rahmen von Verkehrskontrolle entzog die Kantonspolizei Zürich am Samstag mehreren Verkehrsteilnehmern die Fahrerlaubnis. Symbolbild: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag Nachmittag gemäss einer Medienmitteilung an mehreren Orten im Kanton Zürich Kontrollen durchgeführt. Dabei wurde in Russikon kurz vor 15 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer gestoppt. Der Italiener war, anstatt der erlaubten Geschwindigkeit von 80 km/h, mit 126 km/h gemessen worden. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Auch bei Geschwindigkeitsmessungen in Berg am Irchel konnten zwei Raser gestoppt werden. Kurz nach 16 Uhr wurde ein 27-jähriger Autofahrer mit 165 km/h anstatt 80 km/h gemessen. Kurz darauf passierte ein 22-jähriger Motorradfahrer die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Fahrerlaubnis auf der Stelle entzogen. Der Motorradlenker war mit einem Lernfahrausweis unterwegs.

In den Abendstunden wurden an drei Standorten nahe der Stadt Zürich die Kontrollen weitergeführt. Dabei ist ein 32-jähriger Autofahrer wegen Fahrens in nichtfahrfähigem Zustand aus dem Verkehr gezogen worden. Der Führerausweis wurde auch ihm vor Ort abgenommen.

Insgesamt sind während der mehrstündigen Kontrollen an allen Standorten 178 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert worden. Es wurden weitere zehn Schnellfahrer angehalten. Vier Fahrzeuglenkende wegen grober Verkehrsregelverletzung und sechs wegen einfacher Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz. Ein Autofahrer lenkte sein Fahrzeug in angetrunkenem Zustand. Neun Verkehrsteilnehmer wurden wegen unerlaubten, technischen Abänderungen ihrer Fahrzeuge, vier wegen anderer Widerhandlungen verzeigt. Sie alle müssen sich vor der zuständigen Staatsanwaltschaft oder dem Statthalteramt verantworten.