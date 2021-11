Krasser Fall von Tierhortung – 165 Wellensittiche aus Wohnung im Unterland gerettet Bei der Wohnungsräumung nach einem Todesfall entdeckt die Kantonspolizei ein Zimmer voller Wellensittiche. Für vier der Vögel kam die Rettung zu spät. Daniela Schenker

165 Wellensittiche wurden in einer Wohnung im Zürcher Unterland gehalten. Foto: Symbolbild zvg

Ende Oktober macht die Kantonspolizei einen ungewöhnlichen Fund. Sie rückte aus, um nach einem Todesfall eine Wohnung im Zürcher Unterland zu räumen. Eines der Zimmer ist voller Wellensittiche, 165 Stück leben darin.

Die Polizisten boten die 24-Stunden-Notfallzentrale der Stiftung Tierrettungsdienst auf. Drei Tierrettungsfahrerinnen und -fahrer konnten am Donnerstag 81 ausgewachsene und junge Wellensittiche einfangen und vorübergehend im Tierheim Pfötli in Winkel bei Bülach unterbringen. Vier der Wellensittiche befanden sich in einem sehr kritischen Gesundheitszustand und mussten noch am gleichen Abend im Tierspital Zürich eingeschläfert werden. Aufgrund der Stresssituation für die Wellensittiche wurde die zweite Hälfte der Rettungsaktion auf den nächsten Vormittag gelegt. Zu zweit konnten die Rettungsfahrerinnen und -fahrer dabei nochmals 84 Wellensittiche einfangen, welche zum Zürcher Tierschutz, ins Tierwaisenhaus Oberglatt und in die Voliere Zürich gebracht wurden.

Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bestätigt auf Anfrage den Polizeieinsatz in einer Wohnung im Zürcher Unterland. Weitere Details zum Fall werden nicht bekannt gegeben. Dass die Kantonspolizei gleich so viele Tiere antreffe, sei selten. «Es kommt jedoch hin und wieder vor, dass einzelne Haustiere vorgefunden werden.» In solchen Fällen werde der Tierrettungsdienst aufgeboten, sagt Bessson.

Fall von seltener Dimension

Auch für den Tierrettungsdienst handle es sich um einen aussergewöhnlichen Fall, sagt Mediensprecherin Nina Taddei. Es gebe zwar immer wieder Einsätze wegen Tierhortung, aber glücklicherweise selten in dieser Dimension. Die Vögel seien offensichtlich alle in ein und demselben Zimmer untergebracht gewesen. «Das ist alleine schon in Bezug auf die Hygiene bedenklich.» Ausserdem sei es nicht möglich, so vielen Wellensittiche die erforderliche tiermedizinische Betreuung zukommen zu lassen.

Es sei allerdings kein Problem, derart viele Tiere zu kaufen. Mindestens im Handel nicht. «Im Gegensatz zum Tierheim, wo die Vögel nur an Menschen abgegeben werden, die für eine artgerechte Haltung sorgen können, gibt es dort keine Einschränkungen.»

Bei den verschiedenen Arten und Ursachen der Tierhortung sind die Hortenden der Tiere häufig selbst im Elend. Die Tiere werden dabei nicht mehr artgerecht betreut. Es fehlt ihnen an Futter, Wasser, Hygiene, Platz, Pflege und tierärztlicher Versorgung. «Wichtig ist, dass man als Angehörige und Nachbarn genau hinschaut», appelliert Taddei.

Den überlebenden Wellensittichen geht es zwischenzeitlich wieder gut. Derzeit wird abgeklärt, ob die Angehörigen der verstorbenen Person einige der Tiere übernehmen möchten. Ansonsten wird nach einem artgerechten Zuhause für die Geretteten gesucht.

