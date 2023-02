Credit Suisse erstaunt – 17,6 Milliarden Franken Russen-Gelder Offiziell sind wegen des Ukraine-Krieges in der Schweiz Vermögen in der Höhe von 7,5 Milliarden Franken gesperrt. Bei der CS liegt aber viel mehr russisches Geld. Arthur Rutishauser

Schlechte Zahlen und sehr viel russisches Geld. Ulrich Körner, CEO der Credit Suisse. Foto: PD

Seit Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist und einen blutigen Angriffskrieg verursacht hat, überbieten sich die westlichen Länder mit Sanktionen gegen Oligarchen und teilweise auch gegen staatliche Organe von Russland. Die Schweiz hat die Sanktionen der EU übernommen und seither russische Finanzvermögen von etwa 7,5 Milliarden Franken plus 15 Liegenschaften gesperrt. Insgesamt wurden 46,1 Milliarden Franken an russischen Vermögen gemeldet.