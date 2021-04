Tödlicher Unfall im Wallis – 17-Jähriger stirbt nach Absturz am Pollux bei Zermatt Nach dem Aufstieg auf den Pollux stürzte ein Bergsteiger aus Frankreich 200 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Die mit einem Helikopter der Air-Zermatt auf die Unfallstelle am Pollux geflogenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ein 17-jähriger Bergsteiger ist am Freitag am Pollux bei Zermatt VS abgestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Das Opfer hatte mit einem weiteren Alpinisten den Pollux (4089 Meter über Meer) über den Südwest-Grat bestiegen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Als sich die beiden im Abstieg befanden, verlor der 17-Jährige bei einer Handlung an seinen Steigeisen den Halt und stürzte 200 Meter in die Tiefe.

Sein 22-jähriger Begleiter wählte unverzüglich den Notruf. Die mit einem Helikopter der Air-Zermatt zur Unfallstelle geflogenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 17-jährigen französischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Frankreich. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

SDA

