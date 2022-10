Streit in Oetwil eskaliert – 17-Jähriger stirbt nach Messerstecherei Ein Streit zwischen mehreren Personen hat in der Nacht auf Sonntag für einen Grosseinsatz im Oetwiler Zentrum gesorgt. Ein Jugendlicher starb, drei weitere wurden verletzt. Michel Wenzler Mirjam Bättig

Mitten in der Nacht rückten in Oetwil Polizei, Feuerwehr und Sanität aus. Im Dorf, in dem seit Freitag die Chilbi stattfindet, war das Zentrum in der Nacht auf Sonntag zeitweise für den Verkehr gesperrt, wie Augenzeugen gegenüber dieser Zeitung berichten. So war bei der Sternenkreuzung und beim Bushof, bei zwei wichtigen Verkehrsknotenpunkten, zeitweise kein Durchkommen mehr.

Der Grund für das Grossaufgebot: Bei einem Streit wurden ein Jugendlicher tödlich und drei weitere Person teilweise schwer verletzt. Die Polizei sei kurz nach Mitternacht alarmiert worden, dass sich beim Bushof und in der näheren Umgebung mehrere verletzte Personen befinden würden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. «Sofort ausgerückte Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Ein 17-Jähriger erlag seinen erlittenen Verletzungen noch vor Ort.»

Auseinandersetzung in Wohnung

Gemäss ersten Ermittlungen hat der Streit in einer Wohnung begonnen. Während ein 19-jähriger Schweizer nur leicht verletzt wurde, erlitten ein gleichaltriger Schweizer, ein 24-jähriger Serbe sowie der 17-jährige Portugiese, der später verstarb, schwere Verletzungen.

Die Polizei hat zur Klärung des Gewaltdeliktes vorläufig zwei Schweizer im Alter von 19 und 24 Jahren festgenommen. Sie hatten sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten, waren jedoch unverletzt geblieben. Die Verletzten wiederum stehen im Spital unter polizeilichem Gewahrsam. Sie werden von der Polizei nach ihrer Entlassung befragt. Gemäss den Informationen dieser Zeitung rühren die Verletzungen von einer Messerstecherei her. Die Polizei wollte sich hierzu aber auf Anfrage nicht äussern.



