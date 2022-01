Nach Forderung des Elternrats – 17 Jahre nach dem Nein diskutiert Bachenbülach wieder Tempo 30 Der Elternrat Bachenbülach fordert Tempo 30 vor der Schule. Wenn schon, dann bitte gleich flächendeckend, sagt der Gemeinderat. 2005 wurde genau das abgelehnt. Florian Schaer

Kommt Tempo 30, dann wäre auch die Dorfstrasse davon betroffen. Foto: Raisa Durandi

Am 3. Februar will der Gemeinderat Bachenbülach die Bevölkerung darüber informieren, wie das Tempo der Autos im Dorf gedrosselt werden könnte. Er hat dazu ein umfassendes Verkehrsgutachten erstellen lassen und will nun die Vor- und Nachteile der möglichen Varianten aufzeigen. Allerdings sieht man bei der Dorfregierung nur eine Möglichkeit: flächendeckend Tempo 30.

Diese Idee ist in der Bülacher Kreisgemeinde nicht neu. Schon im Sommer 2004 verlangte das eine Einzelinitiative vom Gemeinderat. Die Gemeindeversammlung sprach noch im Winter desselben Jahres das Geld für die Ausarbeitung des Verkehrsgutachtens. Als dann ein Jahr später das Detailprojekt vorlag, sagte die Gemeindeversammlung Nein.