Schweizer Berufsmeisterschaft – 17 junge Berufsleute aus dem Unterland zeigen ihr Können Vom Gärtner über die Mediamatikerin bis zum Raumausstatter – aus der Region haben sich 4 Frauen und 13 Männer für die Swiss Skills im September qualifiziert. Martina Macias

Rund 1150 junge Berufsleute, davon 17 aus dem Unterland, machen sich für die Schweizer Meisterschaften bereit. Foto: PD

An der Berufsmeisterschaft SwissSkills 2022 vom 7. bis 11. September in Bern stellen junge Berufsleute der Schweiz ihr Können vor grossem Publikum unter Beweis. 150 Berufe werden präsentiert, in 85 dieser Berufe finden Schweizer Meisterschaften statt. Unter den rund 1150 Nominierten befinden sich 83 junge Berufsleute aus dem Kanton Zürich, und davon kommen 17 aus dem Unterland.