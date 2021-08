Stadt Zürich – 18-Jähriger durch Messerstiche verletzt Am Wochenende wurde im Kreis 6 ein 18-Jähriger mit einem Messer angegriffen. Die Polizei fahndet derzeit nach den Tätern.

Am Wochenende haben Unbekannte einen Mann mit einem Messer verletzt und konnten flüchten. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. Symbolbild: BRK News

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einer Liegenschaft an der Weinbergstrasse im Zürcher Stadtkreis 6 ein 18-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Täter verletzten das Opfer und konnten in der Folge flüchten. Der verletzte Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen.

Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und Stadtpolizei Zürich geführt werden.

zim

