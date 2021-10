Britische Millionenerbin erdrosselt – 18 Jahre Gefängnis für Täter nach Mord in Tessiner Hotelzimmer Ein 32-jähriger Mann ist vom Tessiner Strafgericht verurteilt worden. Er hatte seine damalige Freundin vor zwei Jahren in Muralto erdrosselt.

Mitarbeiter der Tessiner Polizei bei der Spurensicherung im Hotel, in dem 2019 eine Frau tot aufgefunden worden ist. Foto: Samuel Golay (Keystone/Ti-Press/Archiv)

Im Prozess um den Tod einer jungen Frau in Muralto im April 2019 sprach das Tessiner Strafgericht den Angeklagten des Mordes schuldig. Der heute 32-jährige Deutsche wurde zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die damals 22-Jährige erdrosselt hatte. Die britische Millionenerbin war am 9. April 2019 im Bad eines Hotelzimmers tot aufgefunden worden. Der Anwalt des Verurteilten, Yasar Ravi, kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA an, das Urteil weiterziehen zu wollen.

Abo Alle zwei Wochen gibt es in der Schweiz einen Frauenmord Mit seinem Urteil blieb das Gericht nur knapp unter dem Strafantrag der Anklage. Die Staatsanwaltschaft hatte 19 Jahre und sechs Monate Haft für den Mann gefordert. Vor dem Urteil am Freitag hatte die Anklage dem Mann in einem Indizienprozess Mord respektive vorsätzliche Tötung aus Habgier vorgeworfen. Überdies wurde er der Veruntreuung beschuldigt, und er soll widerrechtlich Leistungen einer Sozialversicherung bezogen haben. Unfall-These überzeugte Gericht nicht Die Verteidigung ihrerseits hatte im Prozess in Lugano die sofortige Freilassung des Angeklagten verlangt. Der Beschuldigte verteidigte sich im Prozess unter anderem damit, dass der Tod der Frau ein Unfall bei einvernehmlichen Sex-Spielen mit Würgen gewesen sei. Laut Anklage hatte die aus einer reichen Familie stammende Britin erfahren, dass ihr Freund Schulden hatte. Er soll mit der Kreditkarte der Frau grössere Ausgaben getätigt haben. Zimmernachbarn des Paares hatten berichtet, dass es in der Tatnacht zu einem heftigen Streit zwischen der Britin und dem Deutschen gekommen sei. Nebst der Haftstrafe erhält der erstinstanzlich verurteilte Mann einen Landesverweis von 12 Jahren und muss die Prozesskosten übernehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

SDA/fal

