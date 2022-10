Ausschreitungen bei FCZ - GC – 18 Personen des Derby-Platzsturms identifiziert Knapp ein Jahr nach den schweren Ausschreitungen am Zürcher Stadtderby hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen.

14 FCZ-Anhänger, die nach dem Derby am 23. Oktober 2021 auf den Platz gestürmt waren, hat die Polizei identifiziert. Foto: Claudio Thoma/Freshfocus

Wie umfangreich die Ermittlungen zu den Ausschreitungen am Stadtzürcher Fussballderby vom 23. Oktober 2021 waren, zeigen die Zahlen dazu: Fast ein Jahr lang dauerten diese an, nun meldete die Stadtpolizei, dass sie zum Abschluss gekommen seien. Die Bilanz lautet: 18 Personen konnten trotz Vermummung identifiziert werden, dabei handelt es sich um 14 Anhänger des FCZ und 4 der Grasshoppers. Von diesen sind fünf geständig, zwei im Zusammenhang mit einem Fackelwurf.

Im Anschluss an jene Super-League-Partie waren mehrere Dutzend vermummte FCZ-Anhänger auf die Tartanbahn geklettert, waren zum Fanblock der GC-Fans gelaufen und hatten Leuchtpetarden in diesen geworfen. Die Grasshoppers-Supporter hatten mit ebensolchen Würfen reagiert.

Personen müssen sich wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten

Im Laufe der Ermittlungen nahm die Polizei vier Personen fest und machte insgesamt 16 Hausdurchsuchungen, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Neben den 18 Personen, die am Platzsturm beteiligt waren, wurden während der Ermittlungen weiterer Delikte in deren Zusammenhang zusätzliche neun Tatverdächtige bekannt.

Die Personen müssen sich wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten. Die Stadtpolizei zählt in ihrer Mitteilung Sprengstoffgesetz, Hausfriedensbruch, Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot, Ungehorsam gegen amtliche Verfügung und Erschleichen einer Leistung auf. Diese Verfahren der Staatsanwaltschaft laufen in den allermeisten Fällen noch.

Bereits verfügt hat die Stadtpolizei elf Meldeauflagen und sechs Rayonverbote. Weitere Meldeauflagen wurden in den Kantonen Zürich und Zug beantragt.

ebi.

