Schule Dänikon-Hüttikon – 18 von 31 Lehrpersonen sind nach den Sommerferien weg Es ist ein Knall mit Ankündigung. Seit die Schulpflege den Schulbetrieb umkrempelt, brodelt es im Rotflue in Dänikon. 16 Lehrpersonen haben gekündet, 2 gehen in Pension. Anna Bérard

Die Schule Dänikon-Hüttikon führt drei Kindergartenklassen, fünf Unterstufen- und fünf Mittelstufenklassen. Foto: Francisco Carrascosa

Was viele Eltern in Dänikon und Hüttikon befürchtet haben, ist eingetroffen: 16 Lehrpersonen der Schule Rotflue haben die Stelle gekündet. Zwei weitere Lehrpersonen gehen in Pension. Das teilt die Vizeschulpflegepräsidentin Fabienne Schenkel auf Anfrage mit. An der kleinen Landschule im unteren Furttal sind 31 Lehrpersonen für die drei Kindergartenklassen, fünf Unterstufen- und fünf Mittelstufenklassen angestellt. Über die Hälfte des Lehrkörpers hört also per Ende Schuljahr auf.