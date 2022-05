«Ich habe ein Geheimnis, Darling» – 184 Millionen Pfund im Lotto – Paar zeigt sich öffentlich Ein britisches Ehepaar aus Gloucester hat das grosse Los gezogen und eine Rekordsumme gewonnen. Das Erstaunliche: Das glückliche Duo verzichtet darauf, anonym zu bleiben.

Cheers: Joe und Jess Thwaite aus Gloucestershire haben allen Grund zum Feiern. Foto: Andrew Matthews (PA Wire/DPA/Keystone/19. Mai 2022)

Joe Thwaite, Gewinner des mit 184 Millionen Pfund grössten Jackpots der britischen Lotto-Geschichte, hat seine Ehefrau Jess nicht geweckt, als er die lebensverändernde Nachricht erfuhr. Erst als ihr Wecker klingelte, habe er gesagt: «Ich habe ein Geheimnis, das ich dir erzählen muss», erzählte der 49-Jährige am Donnerstag in seiner Heimatstadt Gloucester. Er selbst habe die Nachricht um 5.15 Uhr morgens am vorigen Dienstag erfahren, als er aufstand, um die Hunde Gassi zu führen.

Interview über Lottogewinner «Überlegen Sie sich sehr gut, wem Sie davon erzählen» Jackpot bei Euromillions Glückspilz räumt rund 227 Millionen Franken ab Als er merkte, dass er umgerechnet etwa 223,4 Millionen Franken gewonnen hatte, habe er nicht gewusst, was er tun sollte. «Ich konnte nicht wieder einschlafen, ich wollte Jess nicht wecken, also lag ich einfach da, und es fühlte sich an wie eine Ewigkeit», erzählte der Telekommunikationsfachberater. «Ich habe einige Zeit damit verbracht, ohne Budgetgrenze nach Immobilien zu suchen, das war neu.»

Träume können jetzt erfüllt werden

Der Gewinn von exakt 184’262’899,10 Pfund gebe ihnen die Chance, viele Erfahrungen zu machen und gemeinsam mit Familie und Freunden Abenteuer zu unternehmen, sagte das Paar. «Unsere beiden Kinder haben immer darüber geredet, dass sie nach Hawaii fahren wollen. Ich weiss nicht, warum, aber nun können wir diesen Traum erfüllen», sagte die 44 Jahre alte Friseursalonbesitzerin. «Allein dafür, ihre Gesichter zu sehen, wenn wir diese Dinge wahr werden lassen können, ist jeden Cent wert.» Geld von dem Gewinn wollen die Thwaites zudem in ihr Haus stecken, wo sie erst vor kurzem mit ihren Kindern im Grundschulalter, drei Hunden, fünf Küken, zwei Geckos und drei Ponys eingezogen sind.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass ein Lotto-Gewinner in Grossbritannien mehr als 100 Millionen Pfund (zirka 121,4 Millionen Franken) abräumt, und das 15. Mal insgesamt. Im Februar war der damalige Jackpot von 109 Millionen Pfund (etwa 132,3 Millionen Franken) geknackt worden. Bisher lag der Rekord bei 170 Millionen Pfund (ungefähr 206,4 Millionen Franken) – diese Summe hatte ein anonymer Gewinner im Oktober 2019 kassiert.

SDA/fal

