Fahrerflucht nach Unfall in Zürich – 19-Jährige auf Fussgängerstreifen angefahren Eine 19-jährige Frau wurde am Donnerstagabend auf einem Fussgängerstreifen an der Manessestrasse angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Am Manesseplatz kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Foto: Thomas Egli

Am Donnerstagabend wollte eine 19-jährige Frau die Manessetrasse im Bereich des Manesseplatzes überqueren. Dabei wurde sie angefahren, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Beim Sturz verletzte sich die Frau unbestimmt am Kopf und musste ins Spital gebracht werden.

Der unbekannte Lenker fuhr nach dem Unfall in unbestimmte Richtung davon. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Stapo abgeklärt.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum involvierten Fahrzeug am Donnerstagabend, 24. September 2020, um ca. 18.30 Uhr, im Bereich der Verzweigung Manesseplatz/Manessestrasse, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

gvb