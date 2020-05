Selbstunfall in Höri – 19-Jähriger landet mit Sportwagen in der Wiese Weil er zu schnell in einen Kreisel fuhr, verlor am Mittwoch ein junger Autofahrer in Höri die Kontrolle über seinen Wagen. Der Lenker blieb unverletzt, musste aber eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Die rasante Fahrt eines 19-jährigen Mannes endete in Höri am Mittwoch abseits der Strasse. Foto: pd / Kantonspolizei Zürich

Junger Fahrzeuglenker, schnelles Auto: Diese Kombination sorgt immer wieder dafür, dass die Polizei einschreiten muss. So war es auch am Mittwoch in Höri. Kurz nach Mitternacht fuhr gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich ein 19-jähriger Mann mit seinem Personenwagen mit übersetzter Geschwindigkeit auf der Wehntalerstrasse Richtung Dielsdorf.

Als er in einen Kreisel einfuhr, verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, schlitterte über die Kreiselanlage und kam anschliessend im Wiesland zum Stillstand. Der junge Schweizer blieb dabei unverletzt. Er wurde verhaftet und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinentnahme an.

Wegen des Unfalls musste ein Teilbereich des Kreisels gesperrt werden; die Feuerwehr führte den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Höri Hochfelden sowie eine Patrouille der Stadtpolizei Bülach im Einsatz.

( mst )